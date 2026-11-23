Calcagno ironico dopo la domenica di Serie A: "Cinque gol del Milan e quattro della Juve, un evento"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, Domenico Calcagno ha commentato la domenica di Serie A soffermandosi anche sull'importante, e netta, vittoria del Milan sul Frosinone di Massimiliano Alvini. Di seguito il suo pensiero:
"[...] Complicata sembrava potesse essere anche la partita del Milan, ma il Frosinone a San Siro ha decisamente esagerato. Un conto è giocare un calcio propositivo e coraggioso, un altro è gettarsi in avanti a testa bassa, per di più contro una squadra che oltre a stare bene ha chi negli spazi sa far viaggiare la palla (Modric) e chi ci si butta riuscendo a sfruttarli per qualità di palleggio e di corsa (Rabiot, Pulisic, Moreira, Cisse). È stato il festival del gol e del contropiede che mantiene il Milan al quarto posto dietro Lazio, Roma, Inter (che ora ha solo due punti in più). Cinque gol del Milan e quattro della Juve, un evento [...]".
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