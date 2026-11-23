News Rabiot racconta: "Ero rientrato dalle vacanze da una settimana e Amorim mi parlava già di rinnovo"

Il racconto di Adrien Rabiot dei suoi primi approcci con il tecnico del Milan Ruben Amorim, una volta che è tornato dalle vacanze post Mondiale

Adrien Rabiot, colonna del Milan in questo avvio di stagione, durante il ritiro della Nazionale francese è stato intervistato dall'emittente televisiva locale Telefoot che gli ha permesso di toccare vari argomenti, anche legati alla sua esperienza in rossonero. Tra le altre cose, Rabiot ha parlato dei primi approcci con Ruben Amorim al suo ritorno dal Mondiale e in generale del rapporto di fiducia che si è da subito instaurato con il tecnico portoghese al primo anno sulla panchina rossonera.

Le dichiarazioni di Adrien Rabiot a Telefoot: "Il mio ottimo inizio di stagione con buone statistiche? È positivo anche avere giocatori capaci di essere decisivi senza essere attaccanti. Incoraggia anche chi ci sta intorno. Al Milan abbiamo giocatori piuttosto giovani ed è importante che abbiano degli esempi nel quotidiano. Ero rientrato dalle vacanze da una settimana e lui mi parlava già di rinnovo, gli ho detto: "Mister, calmo" (ride, ndr). Ma ovviamente per un giocatore è importante avere questa fiducia: il mister conta su di noi, ha un'ottima considerazione e ci fa sentire importanti"