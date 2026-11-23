News Amorim a MTV: "Se guardate la panchina, il modo in cui tutti vivono e accompagnano la gara, è un segnale bellissimo"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo la vittoria per 5-1 a San Siro contro il Frosinone.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo la vittoria per 5-1 a San Siro contro il Frosinone: “Penso che oggi sia stato importante vedere che sappiamo adattarci a diversi stili di partita. Non era una gara in cui bisognava preparare chissà quali schemi: l'idea era portare palla ai nostri giocatori davanti e poi sfruttare le combinazioni e gli inserimenti alle spalle per attaccare lo spazio. Sapevamo che l'avversario pressava a uomo e i nostri tre davanti hanno fatto un lavoro straordinario nel creare spazio per la squadra. Nei primi cinque minuti hanno avuto un'occasione: non siamo partiti in modo super aggressivo, ma è anche un buon segnale il fatto di aver controllato le emozioni e poi aver trovato il gol dopo quelle due opportunità dell'avversario. Quindi sono davvero soddisfatto della squadra, di come ha capito cosa serviva per vincere questa partita. Ora però pensiamo già alla prossima, molto importante per noi in Europa".

AMORIM E LO SPIRITO DI GRUPPO

Amorim ha poi fatto un bel riferimento all'unità del gruppo e dell'intero ambiente milanista: "Se guardate la panchina, il modo in cui tutti i ragazzi vivono e accompagnano la gara, è un segnale bellissimo. Quanto a Milanello, non ci sono solo i giocatori, c'è chiunque lavori a Milanello: lì è una famiglia. Dobbiamo solo continuare così. Sappiamo che avremo momenti positivi e momenti difficili durante la stagione, ma oggi è stata una giornata speciale non solo per i tifosi, per i giocatori e per chi lavora qui, ma anche per la Fondazione. Era molto importante per noi regalare questo a loro. E per vivere altre serate così, serve che certi elementi tornino a Milanello il prima possibile.”