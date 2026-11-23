Amorim: "Se non ci qualifichiamo in Europa League, falliremo obiettivo importante"

Al termine della gara stravinta dal Milan per 5-1 sul Frosinone, il tecnico rossonero Ruben Amorim non ha voluto sedersi sugli allori e ha iniziato già a pensare alla partita di giovedì contro l'Olympiacos, importantissima per il percorso europeo del Diavolo. Un estratto delle sue dichiarazioni proprio in merito a questo tema.

Cosa dirà in vista dell'Olympiacos?

"La prima cosa che dirò è che dobbiamo vincere la partita: se non vinciamo, allora diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva. Poi penso che con queste caratteristiche, di Rabiot e di Pulisic di giocare tra le linee, quando loro non possono giocare dobbiamo giocare e impostare la partita in modo diverso: ma non è una scusa. Contro il Ferencváros ho detto le stesse cose: avremmo dovuto disputare una partita diversa e ottenere un risultato diverso, ma quello che sto provando a dire è che se non vinciamo la partita sarà davvero difficile e le cose si metteranno male per noi. Poi, allora, se usciamo dall'Europa League andiamo a giocare solo una volta a settimana e tanti giocatori non giocheranno abbastanza. Penso comunque che se invece rimaniamo in Europa possiamo giocare di più e continuare tutti a crescere. Inoltre se non ci qualifichiamo falliremo in un obiettivo importante: quindi ecco perché dobbiamo iniziare la partita in un modo diverso rispetto a Benfica e Ferencváros. Vedremo"