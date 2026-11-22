Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -2 dall'Inter. In testa ci sono Lazio e Roma

La classifica aggiornata di Serie A Enilive quando manca una partita per porre termine alla dodicesima giornata di campionato

Domenica spettacolare e ricca di gol, in vetta alla classifica nessuno sbaglia: solo l'Inter frena 4-4 in casa dell'Atalanta, dilapidando per ben tre volte un doppio vantaggio. Alla luce dei risultati degli ultimi due giorni, dunque, in cima alla classifica comandano le romane: Lazio prima a 32 punti e ancora imbattuta, Roma a -2. Inseguono le milanesi: Inter a 29 punti e Milan a -2, con una lunghezza di vantaggio sul Como e sei sulla Juventus. Domani sera si chiude il turno con la gara tra Fiorentina e Monza.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio – 32 punti (12)

Roma – 30 punti (12)

Inter – 29 punti (12)

Milan – 27 punti (12)

Como – 26 punti (12)

Juventus – 21 punti (12)

Frosinone – 20 punti (12)

Napoli – 18 punti (12)

Bologna – 18 punti (12)

Genoa – 16 punti (12)

Cagliari – 16 punti (12)

Atalanta – 15 punti (12)

Torino – 14 punti (12)

Lecce – 10 punti (12)

Fiorentina – 9 punti (11)

Parma – 8 punti (12)

Sassuolo – 8 punti (12)

Monza – 7 punti (11)

Udinese – 6 punti (12)

Venezia – 6 punti (12)