Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -2 dall'Inter. In testa ci sono Lazio e Roma
Domenica spettacolare e ricca di gol, in vetta alla classifica nessuno sbaglia: solo l'Inter frena 4-4 in casa dell'Atalanta, dilapidando per ben tre volte un doppio vantaggio. Alla luce dei risultati degli ultimi due giorni, dunque, in cima alla classifica comandano le romane: Lazio prima a 32 punti e ancora imbattuta, Roma a -2. Inseguono le milanesi: Inter a 29 punti e Milan a -2, con una lunghezza di vantaggio sul Como e sei sulla Juventus. Domani sera si chiude il turno con la gara tra Fiorentina e Monza.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio – 32 punti (12)
Roma – 30 punti (12)
Inter – 29 punti (12)
Milan – 27 punti (12)
Como – 26 punti (12)
Juventus – 21 punti (12)
Frosinone – 20 punti (12)
Napoli – 18 punti (12)
Bologna – 18 punti (12)
Genoa – 16 punti (12)
Cagliari – 16 punti (12)
Atalanta – 15 punti (12)
Torino – 14 punti (12)
Lecce – 10 punti (12)
Fiorentina – 9 punti (11)
Parma – 8 punti (12)
Sassuolo – 8 punti (12)
Monza – 7 punti (11)
Udinese – 6 punti (12)
Venezia – 6 punti (12)
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