News Amorim ha spiegato perché ha scelto Cisse e non Camarda per il cambio di Ramos

Ruben Amorim a fine gara ha spiegato perché ha deciso di mandare in campo Alpha Cisse e non Camarda al posto di Gonçalo Ramos

Dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, dopo il terzo gol segnato dal Milan con Ardon Jashari, il tecnico Ruben Amorim ha deciso di togliere Ramos acciaccato per mettere Cisse: non ha voluto correre rischi sulle condizioni dell'attaccante, che comunque non dovrebbero rappresentare un problema data anche la reazione un po' delusa dello stesso Ramos all'uscita. Ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, il tecnico rossonero ha svelato perché ha scelto Cisse e non Camarda al momento del cambio. Di seguito l'estratto di Amorim.

Cosa ci dice di Cisse come punta?

"Penso che possa giocare molto bene in quel ruolo, in quella posizione: questa sera ho scelto Cissé per giocare in quella posizione e non Camarda perché col Frosinone, uno contro uno, Cissé ha più queste caratteristiche. Questa sera l'obiettivo non era tenere possesso palla, ma fare la corsa e andare ad attaccare lo spazio. Cissé è più forte in questo rispetto a Camarda. Volevamo fare più transizioni noi rispetto al Frosinone, quindi è stata una scelta dettata dalle caratteristiche del giocatore, ma penso che Cissé vada bene sia per giocare da trequartista, sia da attaccante centrale, e non solo da esterno"