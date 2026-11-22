Amorim si espone: "Spero arrivi presto il rinnovo di Rabiot"

Ruben Amorim gioca a carte scoperte sul rinnovo di Adrien Rabiot e dichiara che spera presto di vederlo andare in porto

Ruben Amorim non si è nascosto in conferenza stampa, al termine della partita che il Milan ha vinto 5-1 contro il Frosinone. Il tecnico rossonero ha commentato l'importanza di Adrien Rabiot nella sua squadra e ha concluso sottolineando che spera presto nel prolungamento del contratto del francese. DI seguito si riporta l'estratto delle parole di Amorim.

Mai visto un Rabiot così...

"Ho guardato la partita della Francia e penso che sia uno dei migliori giocatori della squadra. Quindi credo che la sua importanza sia massima. Si vede che c'è rotazione, c'è moltissimo talento. La Francia ha tantissimo talento, ma Rabiot c'è sempre. C'è un motivo per questo. E poi, se guardate il modo in cui gioca la Francia, con Mbappé, con il modo di stare in campo di tutti questi giocatori, a volte in quattro con Olise da numero 10, lui deve restare lì per fare un altro tipo di partita. Con noi è il giocatore che deve spingere la squadra in avanti, è l'elemento decisivo. In Francia, invece, ha un compito diverso da svolgere. Dipende quindi più dal ruolo che ricopre in Nazionale e dal ruolo che ha al Milan: questo cambia il suo modo di interpretare la gara, ed è un'ulteriore dimostrazione di come Rabiot sappia giocare adattandosi alla squadra in cui si trova. Per me, quindi, è uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Spero arrivi presto il suo rinnovo".