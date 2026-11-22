Live MN Cisse: "La mia percentuale non è cresciuta. Scudetto? Il Milan deve vincere ogni torneo"

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Segui in diretta le dichiarazioni dell'attaccante rossonero con il live testuale su MilanNews.it.

A che percentuale sei della tua crescita?

"Veramente la percentuale non si è alzata di molto perché comunque è passato poco tempo dall'ultima volta che l'ho detto. Però, come ho detto, sono sul posto giusto, sulla strada giusta e, con i miei compagni e col mister, sicuramente posso solo che migliorare.”

Cardinale dice che vuole competere per lo Scudetto.... Voi come la pensate?

“Io, come la penso io, sì: perché penso che il Milan debba sempre competere per vincere in tutte le competizioni. Sicuramente abbiamo iniziato l'anno con un mister nuovo, con idee nuove, quindi non è semplice, però abbiamo giocatori forti e potremo sicuramente competere.”

Ti senti un centravanti?

“Se lo sento o no non so dirti. Io cerco sempre di dare il mio apporto in tutte le posizioni. Sicuramente è una cosa nuova perché non l'ho mai fatto, però sicuramente mi sto trovando bene.”

Ti sei fissato un numero di gol?

“No, non è mai stato così: non mi sono mai fissato un obiettivo numerico a inizio anno. Cerco sempre di giocare bene perché penso che, per me personalmente, sia la cosa più importante prima di tutto. Poi se arriva il gol sono molto contento e, come ho detto prima, voglio aggiungere anche qualche assist, quindi sicuramente cercherò di farlo".