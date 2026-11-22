News Cisse a Sky: "Vorrei aggiungere più assist. Devo ringraziare soprattutto Gabbia"

Le dichiarazioni di Alphadjo Cisse a Sky Sport al termine di Milan-Frosinone 5-1, decisa anche da un suo gol nel secondo tempo

Alphadjo Cisse contro il Frosinone, entrando dalla panchina, ha trovato il suo sesto gol in campionato e il suo nono complessivo in stagione. Al termine della gara il giovane talento italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sulla vittoria della squadra.

In che ruolo preferisci giocare?

"Io sicuramente cerco sempre di dare il mio apporto in tutte le posizioni, poi sicuramente anche io preferisco giocare in una posizione tutta mia, però sono sempre a disposizione in tutti i ruoli. Quale posizione? Non la dico (ride, ndr)"

Dove puoi crescere ancora e cosa ti chiede Amorim?

"Devo crescere in tanti altri aspetti. Come sempre segnare è sempre molto bello. Vorrei aggiungere anche qualche assist per qualche compagno, però la cosa sempre più importante era portare a casa tre punti e oggi l'abbiamo fatto".

C'è un compagno che devi ringraziare in particolare?

"Sicuramente penso Gabbia, perché comunque all'inizio arrivavo dalla Serie B e ambientarsi in questo tipo di ambiente non è mai facile. Però ho avuto dei compagni che mi hanno accolto molto bene, lui soprattutto: quindi per me è stato tutto molto più semplice"

Ti vediamo anche bene centravanti...

"Ti dico la verità, dai, lo dico: preferisco giocare in trequarti perché comunque come ho sempre fatto voglio sempre cercare con le giocate, di far divertire le persone. Però magari, chissà, farò anche la punta, non lo so. Vediamo..."