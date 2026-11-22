News Rabiot a Sky: "Ramos importantissimo, ho visto che aveva male: ho chiesto al mister di farlo riposare"

Le dichiarazioni di Rabiot, centrocampista del Milan, dopo la vittoria a San Siro contro il Frosinone per 5-1

Le dichiarazioni di Adrien Rabiot, uno dei migliori in campo ancora una volta questo pomeriggio nella vittoria del Milan sul Frosinone per 5-1. Le sue parole a Sky Sport, molto incentrate sul gruppo e su Gonçalo Ramos, autore di un gol.

Iniziate ad avere una bella identità?

"Il nostro problema è che dobbiamo essere concentrati per 90 minuti. Oggi bene anche se alla fine abbiamo concesso un po', ma è normale. Come ho detto, stiamo crescendo come squadra: la qualità del gioco, anche lo spirito di squadra, di sacrificio per 90 minuti e da tutti. Gonçalo è il primo che fa tanto. Oggi ho visto che aveva un po' male alla coscia. So che è un giocatore importantissimo per noi e abbiamo tante partite: ho chiesto anche al mister di farlo riposare un po'. Ma oggi benissimo l'atteggiamento di tutti e dobbiamo continuare così".