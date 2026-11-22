Montolivo: "Messaggio forte del Milan: partita letta perfettamente"

Riccardo Montolivo commenta a caldo la vittoria del Milan contro il Frosinone a San Siro per 5-1

Grandissima prestazione del Milan al rientro della sosta: un netto 5-1 a San Siro contro il Frosinone. Super prova praticamente di tutti i calciatori rossoneri che hanno preso parte alla gara, sugli scudi soprattutto i soli Adrien Rabiot e Luka Modric, pur senza gol. Le reti, invece, sono state segnate da Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic oltre all'autogol di Calvani che ha aperto la festa del gol. Al termine della gara, l'ex rossonero Riccardo Montolivo, che ha commentato la gara in diretta su Sky Sport 24, ha espresso il suo personale commento sulla partita.

Il commento a caldo di Riccardo Montolivo sul Milan dopo la vittoria 5-1 a San Siro contro il Frosinone: "Messaggio forte del Milan: ha saputo perfettamente leggere la partita il Milan, capire dove e come far male a questo Frosinone. Arrivano i tre punti per rispondere alle altre grandi del nostro campionato e sono arrivati. Dall'altra parte, un Frosinone che non esce assolutamente ridimensionato da San Siro"