News Ramos a Sky: "Sono davvero felice. Stiamo costruendo qualcosa di bello"

Le dichiarazioni di Ramos, attaccante del Milan, dopo la vittoria a San Siro contro il Frosinone per 5-1

Gonçalo Ramos, autore di uno dei 5 gol con cui il Milan ha sconfitto il Frosinone a San Siro per 5-1. Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimere le sue sensazioni.

Ti mancava il gol?

"Sono davvero felice per aver segnato. La cosa più imprtante è che abbiamo vinto e abbiamo giocato una buona partita di squadra. I tre punti sono sempre la cosa più importante"

Ti trovi bene al Milan?

"Sì, qui va tutto molto bene: la squadra, lo spirito, l'atmosfera. Ci stiamo conoscendo sempre di più ogni giorno, ogni settimana, dopo ogni allenamento e penso che tutti possano vederlo in campo come oggi. Stiamo costruendo qualcosa di bello e vogliamo continuare a lavorare e andare avanti così"