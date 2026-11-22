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Ramos a Sky: "Sono davvero felice. Stiamo costruendo qualcosa di bello"
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Le dichiarazioni di Ramos, attaccante del Milan, dopo la vittoria a San Siro contro il Frosinone per 5-1
Gonçalo Ramos, autore di uno dei 5 gol con cui il Milan ha sconfitto il Frosinone a San Siro per 5-1. Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimere le sue sensazioni.
Ti mancava il gol?
"Sono davvero felice per aver segnato. La cosa più imprtante è che abbiamo vinto e abbiamo giocato una buona partita di squadra. I tre punti sono sempre la cosa più importante"
Ti trovi bene al Milan?
"Sì, qui va tutto molto bene: la squadra, lo spirito, l'atmosfera. Ci stiamo conoscendo sempre di più ogni giorno, ogni settimana, dopo ogni allenamento e penso che tutti possano vederlo in campo come oggi. Stiamo costruendo qualcosa di bello e vogliamo continuare a lavorare e andare avanti così"
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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