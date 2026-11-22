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Ramos a DAZN: "I gol arriveranno, l'importante è la vittoria. Il polpaccio? Tutto a posto"
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Le dichiarazioni di Gonçalo Ramos nel post partita di Milan-Frosinone
Nel post partita di Milan-Frosinone, partita vinta dalla formazione di Ruben Amorim per 5 a 1, Gonçalo Ramos è intervenuto ai microfoni di DAZN nell'immediato post partita. Di seguito le sue dichiarazioni: “Per me la cosa più importante è vincere. Preferisco vincere tutte le partite 1-0 che fare una tripletta e perdere. Sono qui per aiutare la squadra e vincere. Penso che i gol arriveranno. Vogliamo solo vincere e lottare per i primi posti del campionato".
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