Amorim: "Oggi non c'era da preparare chissà che. Merito tutto dei giocatori"
Nella conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone 5-1, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha risposto a una domanda su un possibile "amorim-ball". L'estratto con la risposta completa dell'allenatore milanista a cui non è piaciuto particolarmente questo termine e ha spiegato, con la solita lucidità, il perché.
Abbiamo visto l'Amorim ball?
"Non mi piace l'espressione. Penso che giochiamo le partite per vincere, vogliamo dominare l'avversario. Credo che oggi non ci siamo riusciti: ogni gara ha la sua storia, e oggi si trattava di uomo contro uomo. Oggi non c'era da preparare chissà che: l'idea era semplicemente dare palla a Pulisic, a Moreira, e poi sfruttare le combinazioni di questi giocatori, le intese che hanno già e conquistare lo spazio. Oggi avete visto che non abbiamo passato molto tempo vicino all'area dell'avversario e abbiamo segnato cinque gol, perché lo spazio non era lì, era a quaranta metri da attaccare in corsa. Ecco perché Cisse è entrato in campo per giocare da punta e, per esempio, non Camarda: perché c'era spazio alle spalle e Cisse è molto forte in questo. Quindi, penso che in passato abbiamo fatto partite molto buone, ma oggi è stata solo una questione di qualità dei giocatori, di uno contro uno, di lettura del gioco. Oggi non è stata una questione di allenatore, credo, ma di giocatori. E loro, visto che si giocava uomo contro uomo, dovevano solo fare quello che riescono a fare quando sono così bravi: saltare l'uomo e aprire lo spazio. Quindi oggi il merito è tutto dei giocatori.”
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan