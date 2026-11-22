Amorim: "Oggi non c'era da preparare chissà che. Merito tutto dei giocatori"

Ruben Amorim sul perché non gli piace il termine "amorim-ball" nonostante i cinque gol segnati per battere il Frosinone

Nella conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone 5-1, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha risposto a una domanda su un possibile "amorim-ball". L'estratto con la risposta completa dell'allenatore milanista a cui non è piaciuto particolarmente questo termine e ha spiegato, con la solita lucidità, il perché.

Abbiamo visto l'Amorim ball?

"Non mi piace l'espressione. Penso che giochiamo le partite per vincere, vogliamo dominare l'avversario. Credo che oggi non ci siamo riusciti: ogni gara ha la sua storia, e oggi si trattava di uomo contro uomo. Oggi non c'era da preparare chissà che: l'idea era semplicemente dare palla a Pulisic, a Moreira, e poi sfruttare le combinazioni di questi giocatori, le intese che hanno già e conquistare lo spazio. Oggi avete visto che non abbiamo passato molto tempo vicino all'area dell'avversario e abbiamo segnato cinque gol, perché lo spazio non era lì, era a quaranta metri da attaccare in corsa. Ecco perché Cisse è entrato in campo per giocare da punta e, per esempio, non Camarda: perché c'era spazio alle spalle e Cisse è molto forte in questo. Quindi, penso che in passato abbiamo fatto partite molto buone, ma oggi è stata solo una questione di qualità dei giocatori, di uno contro uno, di lettura del gioco. Oggi non è stata una questione di allenatore, credo, ma di giocatori. E loro, visto che si giocava uomo contro uomo, dovevano solo fare quello che riescono a fare quando sono così bravi: saltare l'uomo e aprire lo spazio. Quindi oggi il merito è tutto dei giocatori.”