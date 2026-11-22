Costacurta: "Il Milan sta facendo passi avanti quasi in ogni gara"

Il commento di Alessandro Costacurta, a caldo, dopo Milan-Frosinone 5-1

Il Milan ha ripreso a correre dopo la sosta nella maniera più spettacolare possibile: a San Siro i rossoneri hanno rifilato una cinquina al promettente Frosinone che, paradossalmente, non ha nemmeno fatto una brutta figura se non per i tanti gol presi nella ripresa. Al termine della gara, negli studi di Sky Sport, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha condiviso il suo commento sulla prestazione rossonera. Le sue dichiarazioni in merito alla prova della squadra di Amorim.

Il commento di Alessandro Costacurta sulla prestazione del Milan contro il Frosinone: "Il Milan sta facendo dei passi in avanti quasi in ogni gara. Diciamo in campionato, perché probabilmente c'è questa mentalità da far crescere in Europa. Però, in effetti, per quel che riguarda il campionato italiano, si stanno comportando bene, sembrano tutti coinvolti. Anche oggi hanno saputo, in un certo senso, soffrire: si sono messi lì con il baricentro basso e dopo con quei giocatori, con la velocità di quei giocatori, se lasci tutto quel campo vai a soffrire, ed è quello che ha fatto il Frosinone".