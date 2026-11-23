Costacurta: "Rabiot tra i più forti centrocampisti nel panorama europeo"

Le parole significative di Alessandro Costacurta sull'impatto e sul valore di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan

Ennesima prestazione da assoluto trascinatore per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese anche contro il Frosinone ha offerto una prestazione da tuttocampista, praticamente impeccabile. Inevitabile che molti riflettori siano puntati su di lui, come quelli dell'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta che, da opinionista su Sky Sport 24, ha utilizzato parole molto importanti e signficative per Adrien Rabiot. Di seguito viene riportato l'estratto in questione.

Alessandro Costacurta ha speso parole di totale elogio per Adrien Rabiot, centrocampista del Milan: "L'ultimo centrocampista a partecipare così tante azioni da gol con il Milan è stato un certo Kaká nel 2004. Rabiot è un giocatore completo, eccezionale, poi con il campo concesso dal Frosinone vengono fuori più di quelle che sono le qualità. Ma ha anche un altruismo, una determinazione in certe partite che lo fanno veramente tra i più forti centrocampisti nel panorama europeo".