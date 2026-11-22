Bergomi promuove Diawara: "Sta crescendo, non mi dispiace"

Beppe Bergomi approva la prestazione di Sankhoun Diawara e in generale la sua crescita

Gli infortuni del Milan hanno costretto Ruben Amorim a schierare Sankhoun Diawara titolare contro il Frosinone, al centro della difesa in coppia con Koni De Winter. Il giovane francese si era già dimostrato ampiamente affidabile in alcune uscite precedenti e anche contro la formazione di Alvini ha fatto la sua bella figura. La pensa così anche Beppe Bergomi, ex difensore e opinionista di Sky Sport. Negli studi ha commentato con positività la prestazione di Diawara contro il Frosinone.

Beppe Bergomi ha commentato così la prestazione di Sankhoun Diawara nella gara tra Milan e Frosinone finita 5-1 a San Siro: "Questo ragazzo Diawara non mi dispiace, sta crescendo. Buon centrale: può giocare anche un po' più aperto, l'ha fatto un paio di volte. Amorim li coinvolge un po' tutti. Oggi anche Cisse è entrato da centravanti: protezione della palla, è un ragazzo veramente forte che ha trovato ancora il gol, ti dà l'energia positiva. E quindi il Milan c’è"