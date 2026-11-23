News Retroscena da San Siro: clamoroso Amorim, preghiera a Modric, Cardinale sogna,

Racconti, aneddoti e retroscena dal match di ieri tra Milan e Frosinone, match terminato 5-1 in favore dei rossoneri di Amorim.

Prima di raccontarvi cosa è successo nella pancia di San Siro al termine del match, quando ormai tutti i calciatori erano praticamente usciti dallo spogliatoio, bisogna ripercorrere le dichiarazioni dei due frontman mediatici più importanti del mondo Milan: Gerry Cardinale, il proprietario del club, e Ruben Amorim, l'allenatore.

CARDINALE VUOLE LO SCUDETTO

Lasciando lo stadio, Cardinale ha risposto ad una domanda sulle possibilità Scudetto del Milan con tanta tanta fiducia: "Siamo a novembre. Abbiamo ancora molta strada da fare. Ma in ogni partita vogliamo vedere dei miglioramenti. Questo weekend è stato molto interessante se guardi il tipo di risultati che ci sono stati. Si può vedere che qualcosa sta cambiando in Serie A. Sono stato molto contento di vederci non solo vincere, ma vincere con quel margine. E, quindi, dobbiamo costruirci sopra, ma come dice Amorim, ogni partita è qualcosa su cui costruire e abbiamo molta strada da fare. Io personalmente mi aspetto ancora che competiamo per lo scudetto, ma è lontano. Una partita alla volta. Ora l'attenzione è sull'Europa League. Sì, e come ha detto Ruben dobbiamo fare entrambe le cose. Le competizioni europee sono importanti. Tutto è un banco di prova. Se vuoi vincere uno scudetto, devi farlo fino in fondo, ed è quello che faremo".

AMORIM È PREOCCUPATO

Amorim, invece, in conferenza stampa si è presentato senza sorridere troppo: strano dopo un 5-1. Ma era successo anche dopo il derby. E ha parlato criticando - nel complesso - le prestazioni dei suoi, contestualizzando quella di ieri: strano dopo un 5-1. Ma era successo anche dopo il derby: "Ieri a partita non è stata solo una questione tattica. Si sono visti cambi di posizione, uno contro uno con tantissimo spazio: sembrava una gara pazza. Quello che ho percepito contro il Genoa e nelle altre partite è che eravamo troppo lontani, non arrivavamo nell'ultimo terzo di campo. Non siamo come le big: se guardate le grandi squadre, per esempio la Juventus, magari fatica nei risultati, ma vedete il volume che produce. Per noi è un po' l'opposto, quindi sono davvero preoccupato che, se non miglioriamo, non potremo mantenere questo numero di punti. Oggi però è stato un passo avanti: si sono visti tanti giocatori attaccare la profondità, cosa che non si era vista contro il Ferencvaros. Nelle altre gare avevamo gestito bene il pallone, ma oggi servivano ritmo e corse. Dobbiamo riuscire a giocare entrambe le partite all'interno della stessa gara, ma oggi era chiaramente il tipo di partita che dovevamo fare per vincere". La sua non è stata assolutamente una risposta al proprietario, ma una constatazione oggettiva del percorso che sta facendo il Milan. I calciatori, dal canto loro, parlano apertamente di Scudetto: lo ha fatto Cisse ieri, lo hanno fatto altri compagni nel recente passato. Ma la linea resta una: c'è da migliorare molto, tanto, anche grazie a ciò che accadrà nel mercato di gennaio.

LA PREGHIERA A MODRIC

C'è un calciatore, tra gli altri, che sta facendo molto bene in questa stagione: Luka Modric. Non una sorpresa, si direbbe. Ma a 41 anni nulla è scontato. Lasciando lo stadio, i tifosi che lo attendevano gli hanno chiesto di rimanere un altro anno in rossonero. Se il croato continua così, non può fare altrimenti.