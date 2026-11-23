Brocchi sulla vittoria del Milan: "Oggi è stato devastante"

Il pensiero di Cristian Brocchi su Milan-Frosinone

Nel post partita di Milan-Frosinone, sfida vinta dalla formazione di Ruben Amorim per 5 a 1, l'ex Milan Cristian Brocchi ha così parlato ai microfoni di DAZN della squadra rossonera: "È vero che il Frosinone ti dà l’opportunità di essere attaccato, però poi deve avere la capacità di saper sfruttare gli spazi che ti si creano, e il Milan oggi è stato devastante. Oggi ho visto una squadra che sta facendo quello che l’allenatore chiede ed hanno vinto la partita meritatamente, seppur i numeri del Frosinone sono buonissimi".

Su Gerry Cardinale: "Anche la presenza a Milanello. Lui è rimasto scottato nella scorsa stagione del fatto che il Milan non sia riuscito a raggiungere la Champions. Io penso che lui sia rimasto scottato più da un punto di vista economico che da un vista emotivo. Ha lasciato un po’ troppo da parte l’importanza di un presidente, perché puoi avere tutti gli uomini che vuoi ma il presidente è sempre il presidente”.

Sulla corsa Champions: “Stanno stupendo squadre in positivo, altre in negativo. La Juventus è ripartita, però è bello quando trovi tante squadre che vincono, creano tanto entusiasmo, perché il livello nelle prime è molto alto. Lazio, Milan, Roma e Inter giocano tanto bene, il Como lo sappiamo…”