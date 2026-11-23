Cisse: "Scudetto? Il Milan deve sempre competere per vincere. Abbiamo iniziato l'anno con idee nuove..."

9 gol in 14 presenze tra campionato e coppe. Numeri impressionanti per Alphadjo Cisse. L'attaccante del Milan ha parlato dell'ambizione del propritario del club di poter raggingere lo Scudetto anche questa stagione: "Penso che il Milan debba sempre competere per vincere in tutte le competizioni. Sicuramente abbiamo iniziato l'anno con un mister nuovo, con idee nuove, quindi non è semplice, però abbiamo giocatori forti e potremo sicuramente competere".

Poi in conferenza dopo la vittoria per 5-1 contro il Frosinone, ha parlato anche del suo momento: "Cerco sempre di dare il mio apporto in tutte le posizioni. Sicuramente è una cosa nuova perché non l'ho mai fatto, però sicuramente mi sto trovando bene.”

Ti sei fissato un numero di gol?

“No, non è mai stato così: non mi sono mai fissato un obiettivo numerico a inizio anno. Cerco sempre di giocare bene perché penso che, per me personalmente, sia la cosa più importante prima di tutto. Poi se arriva il gol sono molto contento e, come ho detto prima, voglio aggiungere anche qualche assist, quindi sicuramente cercherò di farlo".