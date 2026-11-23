12esima giornata Serie A: oggi c'è il posticipo. I risultati fino ad ora
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Si riporta di seguito il programma della 12esima giornata del campionato di Serie A, che terminerà oggi con il posticipo del lunedì.
Si riporta di seguito il programma della 12esima giornata del campionato di Serie A, che terminerà oggi con il posticipo del lunedì:
SABATO
Como - Cagliari: 2-0
Lazio - Lecce: 3-0
Parma - Roma: 1-5
Napoli - Torino: 1-0
DOMENICA
Juventus - Venezia: 4-0
Sassuolo - Genoa: 0-2
Bologna - Udinese: 1-1
Milan - Frosinone: 5-1
Atalanta - Inter: 4-4
OGGI (20:45)
Monza - Fiorentina
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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