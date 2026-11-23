Pairetto come Serra in Milan-Spezia del 2022, che disastro!

La moviola di Milan-Frosinone: Pairetto bocciato per un errore gravissimo

L'arbitro Luca Pairetto è stata l'unica nota stonata della serata di San Siro. Nella sua moviola, infatti, Il Corriere dello Sport ha bocciato il fischietto di Torino, reo di aver commesso un errore molto grave nel corso del primo tempo. Di seguito il commento: "C’è un errore grave nella partita di Pairetto: qualche anno fa, in questo stadio (ma nell’altra porta) costò la carriera all’arbitro Serra (la gara era Milan-Spezia). Scommettiamo che stavolta non succederà nulla? Impreciso l’arbitro di Nichelino, sia nelle valutazioni tecniche che in quelle disciplinari. Per capire che quello di Calvani era un retropassaggio ha avuto bisogno di qualche secondo e del suggerimento dell’assistente Palermo. Eppure era palese. Per sua fortuna (caro Orsato, chi è che aveva culo?) la partita ha preso un’unica piega. Altrimenti...

CHE ERRORE

Cittadini trattiene a lungo Rabiot che però riesce a dare il pallone a Gonçalo Ramos che sta puntando la porta di Palmisani ed è con Pulisic in due contro uno: Pairetto maldestramente fischia ammonisce Cittadini, ma la frittata è fatta. Timing sbagliato (anche Serra chiese scusa, non servì a nulla), pessima figura.

MILLIMETRI

Il piede destro di Kvernadze tiene in gioco Cisse sul passaggio di Diego Moreira, in campo Pairetto annulla su segnalazione di Palermo, al VAR (con SAOT) ribaltano la decisione.

EVIDENTE

Facile capire che quello di Cittadini è un retropassaggio per Palmisani, su pressione di Pulisic: Pairetto non sa che fare, guarda l’assistente, poi fischia una cosa che andava fatta prima".