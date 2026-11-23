Ordine valorizza le scelte di Amorim: "L'intervento di Jashari e l'arretramento di Musah non sono delle semplici mosse"

Il pensiero di Franco Ordine sulla vittoria del Milan contro il Frosinone

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, Franco Ordine ha commentato la larga vittoria del Milan sul Frosinone titolando: "Le mosse di Ruben". Di seguito il suo pensiero:

"Chissà se Max Alvini, toscano di Fucecchio, le stesse radici di Indro Montanelli, ha mai letto, durante il suo girovagare da una panchina all’altra, da Signa a Frosinone, la fiaba di Esopo della rana e del bue. Racconta la singolare competizione tra la rana che prova a diventare grande come un bue gonfiandosi d’aria fino al punto da esplodere. È proprio quello che ha provato a fare ieri a San Siro il Frosinone, consapevole di avere una classifica rassicurante e quindi di potersi concedere il lusso di provare a stregare il pubblico dei 75mila oltre che il rivale più quotato. Non ha fatto i conti con l’astuzia di un portoghese che da queste parti è stato accolto con un sottofondo di pregiudizio per via di quella famosa frase («vogliamo un gioco dominante») preceduta da una esperienza non proprio brillante al Manchester United. Alvini lo ha dichiarato con un tono che alla fine può anche essere scambiato per presunzione ma che è invece una fede assoluta nella propria idea di calcio. Ha raccontato: «Dobbiamo correre sempre in avanti». E così hanno fatto i suoi. Nella buona e nella pessima sorte. Ma il dirimpettaio nel frattempo si è travestito da Max Allegri e lo ha aspettato al varco. Lo abbiamo capito da un dettaglio che può sembrare insignificante ma che invece è diventato un segnale: Maignan non ha mai cominciato il gioco da dietro ma ha sempre, sistematicamente, lanciato lungo alla ricerca di una seconda palla. Non solo. Se hai l’intelligenza di Modric e il suo piede destro, allora può anche capitare che senza alcuna difficoltà maturi il lancio in campo aperto per Rabiot e di qui il primo gol con deviazione assassina di Calvani.

A leggere il 5-1 finale può sembrare una semplice passeggiata dell’attacco rossonero: date retta a un vecchio cronista, non è andata esattamente così. La differenza, alla fine, è stata scavata dall’abilità tecnica, dalla velocità di Moreira e dalla generosità di Rabiot nel servire un paio di cioccolatini da scartare a Ramos e Jashari come sa fare non un centrocampista di lotta e di governo ma un vero leader, dentro e fuori dal campo. Per completare il quadro è il caso di valorizzare anche il cambio deciso da Amorim dopo il tè dell’intervallo, perché l’intervento di Jashari da un lato, l’arretramento di Musah terzino già sperimentato col Genoa prima della sosta per lasciare sotto la doccia Bartesaghi in grande difficoltà, non è una semplice mossa. Il portoghese ha preso ago e filo e rammendato il buco che si era aperto sulla sinistra. E ha offerto un’altra prova della propria abilità nel preparare le partite studiando le caratteristiche del rivale, sarà bene che si dedichi - col contributo del mercato di gennaio - anche a migliorare la resa difensiva d el suo Milan. Per reggere il confronto con i rivali che puntano alla zona Champions - e quest’anno ce ne sono in numero maggiore - bisogna cancellare l’affanno e il panico conosciuto nel primo tempo dinanzi agli attacchi del Frosinone".