Bucchioni: "Il Milan che ha sommerso di reti il Frosinone vuole fare un grande mercato"

Il pensiero di Enzo Bucchioni sul Milan di Ruben Amorim dopo la vittoria di ieri

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan dopo la straripante vittoria della formazione di Ruben Amorim contro il Frosinone di Massimiliano Alvini, avversario tutt'altro che sottovalutabile considerando l'inizio di stagione e il calcio espresso fino a oggi. Di seguito il suo pensiero:

"[...] Anche il Milan che ha divertito battendo e sommergendo di reti il Frosinone per una volta ingenuo, vuol fare un grande mercato. Da quando Cardinale ha preso direttamente le redini del club c’è un’energia nuova e tante risorse. L’idea è chiara, riportare il Milan al livello della sua storia e del brand anche in Europa e non solo in Italia. Per farlo, ovvio, servono campioni e grandi giocatori. Vista l’incertezza di Tresoldi, ma non solo, aumenta l’innamoramento di Cardinale per Endrick. Il brasiliano del Real Madrid l’ha stregato, la richiesta è arrivata direttamente a Florentino Perez e pure Mourinho sembra essersi arreso. “Lo terrei, ma se il club vuole fare altrimenti…”, parole chiare che avvicinano il ragazzo al Milan. Ma non basta. I riflettori sono accesi anche su Bruno Fernandes che non vuole rinnovare con il Manchester. Arriverà a parametro zero o è possibile trovare una soluzione poco onerosa già per gennaio vista la situazione complicatissima del club inglese? Lo vedremo, ma se il Milan pensa allo scudetto la classifica corta e il crescere della qualità delle prestazioni autorizzano a crederci. [...]"