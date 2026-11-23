Rabiot: "Modric si allena come se avesse 21 anni. Incredibile, è un esempio"

Il commento di Adrien Rabiot sulla ricchezza di potersi allenare e giocare accanto a Luka Modric

Le parole per descrivere Luka Modric sono, oggettivamente, finite. Ha provato a trovarle Adrien Rabiot in un'intervista registrata durante la sosta con l'emittente francese Telefoot. Il centrocampista transalpino ha raccontato quella che per lui è una ricchezza, ovvero avere la possibilità di allenarsi e giocare con Luka Modric. Di seguito l'estratto delle sue dichiarazioni nel dettaglio.

Il commento di Adrien Rabiot sulla ricchezza di poter giocare e allenarsi con Luka Modric: "Giocare con Modrić è un esempio da seguire. Ha 41 anni, è sempre lì ad allenarsi ogni giorno, ha fatto una carriera immensa. Si allena come se ne avesse 21, è qualcosa di incredibile. Abbiamo la fortuna, anche andando avanti con l'età, di poter assaporare certe cose. Bisogna prendere esempio: più si va avanti nella carriera, più ci si rende conto di avvicinarsi alla fine ed è lì che si inizia a godersi tutto. Crescendo, cerco di assaporare ogni momento affinché mi resti qualcosa tra qualche anno"