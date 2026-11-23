Ramos finalmente si sblocca: le pagelle di Milan-Frosinone
Il Milan annichilisce il Frosinone battendolo per 5 reti a 1. Tra i protagonisti del match anche Gonçalo Ramos, che dopo 35 lunghi giorni ha finalmente ritrovato la via del gol. Di seguito le pagelle del centrocampista francese dei principali quotidiani sportivi e non.
GONÇALO RAMOS: LE PAGELLE
La Gazzetta dello Sport, voto 7: "Torna a segnare dopo 35 giorni, iniziando e rifinendo l’azione del 2-0. Tanti duelli e pochi passaggi fatti. Non esce felice".
Il Corriere dello Sport, voto 7: "Recupera palla a centrocampo e finalizza: perfetto nell’azione del 2-0. Finalmente sbloccato, contributo preziosissimo".
Tuttosport, voto 7,5: "Si sblocca, non segnava dal 18 ottobre: la rete è da vero nove, anche se poi manca il possibile bis sull’assist di Bartesaghi".
La Repubblica, voto 6,5
Il Corriere della Sera, voto 7: "Eccolo, finalmente. Oltre al movimento, la rete che mancava 35 lunghissimi giorni. Era ora".
MilanNews.it, voto 7: "Ritrova il gol dopo trentacinque giorni e la sua esultanza è rabbiosa e giustificata. Si fa trovare pronto nel raccogliere l’assist di Rabiot a chiusura di una transizione perfetta che era stata avviata da Musah, condotta da Moreira e rifinita da Adrien. Bartesaghi gli aveva messo un’altra palla interessante, ma lui buca il tiro. Si prende gli applausi di San Siro al momento del cambio".
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