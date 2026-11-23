Pellegatti si esalta: "Uffizi, Musée d'Orsay, Louvre, Guggenheim: Milan con tante opere d'arte ieri"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone: “Tanti aggettivi per descrivere questa partita, per descrivere un'ora e mezzo di divertimento, di spettacolo. Raramente mi ricordavo una partita così. Certo, l'atteggiamento molto offensivo del Frosinone, che ha difeso praticamente sulla linea del centrocampo, ha facilitato il gioco del Milan, le trame del Milan, la qualità del Milan, esaltando la classe pura di Modric, di Rabiot, di Pulisic, di Diego Moreira. Subito si è capito, perché dopo 30 secondi, pure in fuorigioco, il Frosinone ha messo lì per un attimo il Milan. Poi però c'è stato questo colpo di pennello di Modric. Il passaggio a Rabiot di Modrić in occasione del primo gol, che poi ha visto l'autogol del Frosinone di Calvani, è veramente una tela bianca e un colpo di pennello che ha creato il capolavoro. Solo i grandi artisti fanno certe cose, e Modrić ha messo quel pallone: è stato solo l'inizio di questa galleria, di questa galleria degli Uffizi, di questo — io lo paragono spesso — Musée d'Orsay, Louvre, Guggenheim, scegliete voi il museo, perché veramente ci sono state tante opere d'arte questa sera, esaltate, create, dipinte da Modrić, da Rabiot, da Diego Moreira, da Pulisic. Era un florilegio di tocchi. Chiaro l'atteggiamento del Frosinone, che non ha assillato i fuoriclasse del Milan con marcature strettissime e ha permesso al Milan di giostrare alla sua maniera".

PELLEGATTI APPLAUDE RAMOS

Pellegatti esalta anche il ritorno al gol di Goncalo Ramos: "E dopo il gol dell'1-0 è arrivato il gol finalmente di Goncalo Ramos, che era lì in mezzo all'area, ancora Rabiot — Rabiot tre assist questo tardo pomeriggio, tre assist —: Rabiot ha giocato in una maniera incredibile, insieme a Modrić, Diego Moreira e Pulisic".