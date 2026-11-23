Letizia si scusa con Amorim: "L'ho criticato, ma da ieri guido il suo carro"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro il Frosinone.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro il Frosinone: “Io ho criticato Ruben Amorim. L'ho criticato soprattutto prima e dopo le partite di Europa League, perché a me il discorso Europa sta qua e giovedì siamo insieme ad Atene, ne riparliamo già da mercoledì. L'ho criticato dopo Reggio Emilia, perché secondo me quelli di Reggio Emilia sono i maledetti due punti che ci mancano, perché a Torino ci sta pareggiare con la Juve, anche se l'avevamo praticamente vinta, però se guardiamo la partita la Juve meritava il pari. Idem con la Lazio: potevamo vincerla, ma stavamo perdendo 2-0. Ci sta poi perdere una partita in casa e pazienza quella col Bologna, quelli di Reggio Emilia mi stanno qua".

LETIZIA SI SCUSA CON AMORIM

Letizia arriva al dunque: "Perché ho preso tutto questo giro? Perché io credo che Ruben Amorim, nonostante io l'abbia criticato, oggi la mia opinione valga ancora di più. Vi dico che secondo me Rúben Amorim sta facendo un lavoro incredibile. In conferenza stampa stasera gli ho detto: 'Mister, complimenti, stasera abbiamo visto un Amorim-ball'. E lui mi ha detto: 'No, non mi piace questa cosa dell'Amorim-ball, stasera è stata una vittoria dei giocatori, perché è emersa la qualità dei giocatori'. Capisco la leadership, capisco la modestia; io non sono d'accordo, non perché voglio contraddirlo, ma perché secondo me ha fatto il modesto. Secondo me Amorim sta facendo un lavoro incredibile in campo e nello spogliatoio, ed è anche molto misurato e preciso nelle sue dichiarazioni in conferenza stampa. Quindi io stasera guido il carro di Rúben Amorim, sperando di non doverci scendere.”