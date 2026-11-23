Cuomo: "Grazie Amorim perché dici ciò che in Italia non si può più dire"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini commentando la vittoria del Milan contro il Frosinone.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini commentando la vittoria del Milan contro il Frosinone: "Il calcio è strano, perché vinci 5-1, e e fai cinque con il contropiede; cioè, non è calcio champagne. Però cinque gol, vittoria, poi chissene frega di come ha segnato".

CUOMO CITA ALLEGRI

Cuomo ripropone, commentando le parole di Amorim, un classico adagio di Massimiliano Allegri: "Io l'Amorim parlante lo prendo sempre con le pinze, perché mi sembra uno che vuole un po' smarcarsi dai complimenti e dall'entusiasmo, come se volesse dire: 'Se sono troppo entusiasta oggi, poi alla prima che sbaglio mi massacrate'. E quindi dico che non è la partita per parlare di produzione. Io credo che il calcio è semplice proprio per questo, come avrebbe detto Allegri, perché alla fine, alla fine cosa dice? Lo dice Amorim: non è che abbiamo preparato, non c'era chissà che cosa da preparare, c'era da aspettare e ripartire. Io ringrazio apertamente Amorim e gli dico 'Grazie Ruben, perché tu sei un allenatore giovane, moderno e non italiano che ha detto quello che in Italia non si può più dire, cioè viene classificata come blasfemia'. Perché se Allegri avesse detto: 'Oggi non c'era molto da preparare, aspettiamo dietro e ripartiamo'... Ecco, chissà cosa sarebbe successo".