Pedullà: "Lezione di calcio del Milan! La mano di Amorim si vede: bisogna riconoscerlo"

Alfredo Pedullà, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone.

Alfredo Pedullà, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone: "Una bella lezione di calcio. Certamente il Frosinone merita gli applausi E una ramanzina, se vogliamo, però prevalgono gli applausi. Gli applausi perché se vai a San Siro e giochi alla pari con quella difesa che alla prima fiammata, alla prima ripartenza, al primo ribaltone becchi gol, è normale pensare che poi le partite possono prendere una piega diversa. Il Frosinone ne ha presi cinque, ne avrebbe potuto prendere otto. AlvinI ha rimarcato il primo tempo che è stato buono, ma anche nel primo tempo i due gol che hai preso li hai presi con una difesa in controtempo, sicuramente sguarnita, e per il Milan è stato un segnale da prendere e portare a casa. Si è sbloccato Ramos prima di un lieve infortunio; per me Rabiot resta con Malen il calciatore che incide di più. Milan stellare, cinque vittorie consecutive. Va considerato molto perché, se entra o parte dall'inizio, fa gol ed è una presenza costante e continua all'interno della squadra: quindi per il Milan la mano di Amorim sul campionato si vede, bisogna riconoscerlo".

I COMPLIMENTI AD AMORIM

Pedullà si è complimentato per il lavoro di Amorim: "Il Milan è una squadra che ha del potenziale, che sta sfruttando il potenziale e che soprattutto gioca con i più forti, che non trascura Moreira e Pulisic — che sono non a caso dei titolari fissi —, che non può prescindere da Rabiot, che assiste al risveglio di Gonçalo Ramos: quindi credo che adesso, se lui, Amorim, vorrà andare più in fondo in Europa League, bene, con questa formazione può fare punti nelle partite che restano e centrare i playoff. Altrimenti ce lo dice prima e soprattutto se vuoi dedicarti esclusivamente al campionato, lo fai, fine delle trasmissioni e tutto a posto".