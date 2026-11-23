Licari: "Questo Milan indecifrabile per gli avversari, totale nei movimenti, in giornate così può mettere paura"

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan contro il Frosinone.

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan contro il Frosinone: "Si sono divertite tutte lassù con il pallottoliere: Roma, Juve, Lazio, ma forse il Milan di più. Perché i giallorossi ci hanno messo un’ora per decollare, Spalletti ha atteso un tempo per ridisegnare l’attacco giusto, la capolista mezzo tempo per aprire il Lecce. Il Milan no: dopo neanche venti minuti aveva già fatto il vuoto e alla fine ne ha messi dentro cinque, tutti spettacolari, velocissimi e uguali. Tutti in contropiede. Calcio vecchi tempi, coniugato però con la visionarietà di Amorim, quindi nuovo e bellissimo".

IL MILAN FA PAURA?

Secondo Licari, il Milan è una di quelle squadre che può mettere paura a chiunque: "Non è detto che esistano statistiche sul tema: prendere cinque ripartenze letali sa di record, di sicuro la strategia del Frosinone è andata oltre l’autolesionismo, ma questo Milan indecifrabile per gli avversari, totale nei movimenti e nelle posizioni, in giornate così può mettere paura. Se poi Rabiot, Moreira e Modric giocano su cifre paurose, e segna anche Ramos, qualsiasi discorso resta aperto, così come il dibattito sull’effettivo valore dei rossoneri: cinque successi nelle ultime sei di campionato, mentre in Europa tre ko su quattro. L’Olympiacos giovedì riequilibrerà la situazione?".