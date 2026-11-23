Sabatini: "Il Frosinone non gioca a calcio! Dicendo così, non voglio sminuire il Milan"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone: “Milan stellare, cinque vittorie nelle ultime sei partite, una posizione in classifica sempre più invitante che accarezza i sogni, le ambizioni di Cardinale, il lavoro di Amorim, l'esaltazione di alcune stelle — uno su tutti Rabiot, senza dimenticare Modric, a costo di essere ripetitivo —. Una bella prestazione, San Siro che accoglie con entusiasmo alla fine e saluta gli eroi rossoneri con una ritrovata fiducia nelle possibilità di questa squadra".

SABATINI DISCUTE ALVINI

Sabatini passa poi a commentare la prestazione del Frosinone: "Detto tutto questo, adesso non vi arrabbiate perché devo parlare anche del Frosinone, perché tanto mentre scorrerà questo video guarderete anche la televisione oppure troverete altri video, oppure vedrete anche la famosa frase: 'Eh, ma il Frosinone gioca a calcio'. No, non è stato così. Mi auguro per il Frosinone e per il bravo Alvini, il suo allenatore, che l'espressione 'Eh, ma così si gioca a calcio' venga presa come un complimento abbastanza fuori luogo e anche fuori posto, perché così a calcio non si gioca. E così, se il Frosinone continua, rischia di ritrovarsi fra un po' a risvegliarsi in lotta per non retrocedere, perché il Frosinone gioca a calcio in fase offensiva, ma nella fase difensiva non esiste.

È stato un luna park per il Milan, una serata in cui giocare tutti uno contro uno a campo aperto, il titolare più forte arriva davanti al portiere — il povero Palmisani — e segna. È andata così, ma con questo non voglio sminuire i meriti del Milan, perché sono sotto gli occhi di tutti: ha sfruttato nel migliore dei modi una tattica, quella del Frosinone, che quantomeno è discutibile. Non uso aggettivi che non ci stanno, da me non sentirete mai 'ridicolo' o robe del genere, però se il Frosinone pensa che si giochi così a calcio — come ha fatto contro il Milan, come immagino per le partite che avevo visto non aveva invece fatto nelle precedenti undici giornate —, ecco, se il Frosinone pensa che sia questo giocare a calcio, secondo me sbaglia. Lo dico anche ad Alvini, appena premiato con la Panchina d'Argento per la Serie B. Forse tanti complimenti gli hanno anche alimentato una dose eccessiva di autostima: poi se anche durante la partita in telecronaca sento dire 'Ma che bello il Frosinone, ma che grande squadra, ma come si diverte', i telefonini dei tifosi del Frosinone sono tutti accesi su San Siro con le luci per immortalare questo momento quando il tabellone segna 5-1, è stata un'umiliazione; però va bene, forse si vive in un mondo un po' diverso da quello che dovrebbe essere il mondo sensato del calcio.”