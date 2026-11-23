VIDEO - Che gol Pulisic, ma guardate cosa fa Modric! Immenso Luka
Qual è la cosa più bella del gol di Christian Pulisic in Milan-Frosinone 5-1? Lo scavetto dolce? La freddezza? La grande velocità con cui supera tutti? No. È la corsa di Luka Modric. Minuto 68, risultato di 4-1 a San Siro. Partita pressocché chiusa. Eppure Modric - 41 anni - scatta per dare man forte al compagno nella corsa verso la porta.
Ovviamente non è veloce come Pulisic e non può dargli la possibilità del passaggio laterale, ma fa comunque valere ogni metro percorso andando a fare un "taglia fuori" su Wisdom Amey, con il numero 5 del Frosinone che stava rientrando di gran carriera per provare a stoppare Pulisic lanciato a rete. Lo statunitense avrebbe segnato comunque? Probabilmente sì. Ma tra il probabilmente e la certezza del gol c'è stata la corsa di 70 metri di Luka Modric, che potete vedere chiaramente nel video in calce alla news. Campione infinito!
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