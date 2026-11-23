Cardone guarda avanti: "Quali sono le partite che il Milan soffre? Cagliari, lunedì"

Maurizio Cardone, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Francesco Letizia commentando la vittoria del Milan sul Frosinone.

Maurizio Cardone, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Francesco Letizia commentando la vittoria del Milan sul Frosinone: "Anche io ho visto un grande Milan, soprattutto nella qualità dei gol. Se andiamo a vedere i gol, come il Milan ha fatto gol stasera, è una squadra che ci ha messo tanta qualità nelle giocate, nella manovra. Guardate Modric: fa quella giocata sul primo gol strepitosa a campo aperto. Il Milan va lì, e questa squadra è forte in transizione, ce lo siamo sempre detto. Infatti, quali sono le partite che il Milan soffre? Cagliari, lunedì prossimo.

Però quando una squadra ti fa giocare, ti lascia gli spazi, ti lascia campo, il Milan ha una qualità dell'undici molto alta. Dove si perde il Milan un po' è quando Amorim è costretto a fare dei cambi, ma nell'undici questa squadra, secondo me, non ha niente da invidiare. Non a caso solo la Roma ha segnato più del Milan.”