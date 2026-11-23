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Retroscena Endrick: per gli agenti del calciatore Mourinho è incoerente
MilanNews.it
Cosa filtra dal Brasile sulla situazione Endrick: agenti infastiditi con Mourinho
Bruno Andrade, giornalista sportivo brasiliano, in un intervento video per ESPN Brasile racconta dei retroscena che riguardano Endrick. Le maggiori rimostranze non arrivano dal calciatore, ma soprattutto dal suo entourage: gli agenti accusano Mourinho di essere incoerente nei confronti dell’attaccante.
Da una parte dice pubblicamente che conta su di lui, poi però non passa dalle parole ai fatti e lo scarso minutaggio di Endrick lo testimonia. In ogni caso il classe 2006 rimarrà fermo per un po’: oggi il Real ha comunicato che ha sofferto una lesione muscolare all’adduttore e Andrade racconta che rimarrà fuori per circa 2-3 settimane.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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