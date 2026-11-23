Ordine sicuro: “Alvini ha provato a sorprendere i 75mila di San Siro vista la buona classifica”

Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone

Il noto giornalista Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1 dai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Chissà se Max Alvini, toscano di Fucecchio, le stesse radici di Indro Montanelli, ha mai letto, durante il suo girovagare da una panchina all’altra, da Signa a Frosinone, la fiaba di Esopo della rana e del bue. Racconta la singolare competizione tra la rana che prova a diventare grande come un bue gonfiandosi d’aria fino al punto da esplodere. È proprio quello che ha provato a fare ieri a San Siro il Frosinone, consapevole di avere una classifica rassicurante e quindi di potersi concedere il lusso di provare a stregare il pubblico dei 75mila oltre che il rivale più quotato”