Mauro: "Ramos non mi entusiasma, ma quello che ha fatto ieri lo ha sempre fatto, tranne il gol"

Massimo Mauro, opinionista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando le prestazione di Goncalo Ramos, attaccante del Milan.

Massimo Mauro, opinionista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando le prestazione di Goncalo Ramos, attaccante del Milan: “Vi posso dire che non mi entusiasma come giocatore, però quello che ha fatto contro il Frosinone lo ha sempre fatto. Poi non gli è capitato il gol, però è stato sempre utile alla squadra perché, quando c'è da battagliare, battaglia. Poi è un centravanti, quindi deve fare anche gol, però è un giocatore utile, perciò credo che giochi sempre.”

TABELLINO MILAN-FROSINONE 5-1

MARCATORI: 4' aut.Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 62' Cisse (M), 68' Pulisic (M)

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (dal 71' Pavlovic), Bartesaghi (dal 46' Jashari); Moreira, Musah (dal 71' Estupinan), Modric, Pulisic (dall'81' Hutchinson); Rabiot; Ramos (dal 51' Cisse). A disp.: Pittarella, Torriani, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All. Amorim.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini (dal 46' Amey), Calvani, Monterisi; Oyono, Calò (dal 76' El Azzouzi), Masini, Tchato (dal 63' Terzic); Schmid (dal 74' Zerbin); Ghedjemis, Kvernadze (dal 63' Birligea). A disp.: Pisseri, Desplanches, Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek. All. Alvini.

ARBITRO: Pairetto.

AMMONITI: Cittadini (F), Calò (F), Monterisi (F), Oyono (F), Cisse (M)

RECUPERO: 1' PT, 2' ST