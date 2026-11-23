Milan, il sogno di mercato è brasiliano? Tutti i gol e statistiche di Endrick col Real Madrid

Il mercato invernale del Milan potrebbe assumere un'importanza che non si vedeva da anni. I nomi e i sogni sono tantissimi. Da Bruno Fernandes a Tresoldi, passando per il talento del Real Madrid Endrick. Proprio in merito al giovane brasiliano, ecco un breve focus:

Dribbling, velocità, abile con entrambi i piedi. Il brasiliano, nonostante la giovanissima età vanta già molta esperienza a livello internazionale. La maglia del Madrid è pesante e storica, proprio per questo tutto il suo potenziale, forse non è esploso del tutto. Con Ancelotti le difficoltà nel trovare spazio erano molte e anche con Mourinho le cose non sembrano essere cambiate. Il Milan potrebbe essere la vera occasione di rilancio per lui? Difficile dirlo, anche se in Spagna non ha finora trovato fortuna. Il brasiliano con la maglia dei Blancos ha sin qui trovato poca fortuna ( e pochissimi minuti). In 47 presenze ufficiali, 8 reti e 2 assist. In questa stagione ha totalizzato finora 7 presenze condite da un gol in Champions contro la Roma e un assist.

CARDINALE APPROVA ENDRICK?

"È un altro nome che gira. Il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto. Vedremo cosa succederà sul mercato”."