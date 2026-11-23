Monza-Fiorentina 3-0, altro show di Varela. La classifica aggiornata
La classifica di Serie A aggiornata dopo Monza-Fiorentina. Turno particolare di campionato
La Fiorentina perde ancora, e male. Il Monza vince con un netto 3-0 in casa grazie ad una doppietta del solito Varela. Il portoghese si è concesso addirittura la finezza del gol di tacco su un cross dal fondo, imparabile per De Gea. Tre punti d'oro per la squadra di Juric, che esce dalla zona retrocessione e scavalca la Fiorentina in classifica.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Lecce 10
Monza 10
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Udinese 6
Venezia 6
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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