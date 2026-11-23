Pellegatti e il paragone a Modric, Pulisic e Moreira: "Sono grandi artisti, hanno dipinto opere ieri"

Mai banale Carlo Pellegatti, noto tifoso e giornalista rossonero che, dopo la meravigliosa partita giocata dal Milan ieri contro il Frosinone, direttamente nel suo canale youtube ha voluto parlare così del rendimento di alcuni rossoneri in campo a San Siro. Un breve estratto delle sue considerazioni:

“Solo i grandi artisti fanno certe cose, e Modrić ha messo quel pallone: è stato solo l'inizio di questa galleria, di questa galleria degli Uffizi, di questo, io lo paragono spesso Musée d'Orsay, Louvre, Guggenheim, scegliete voi il museo, perché veramente ci sono state tante opere d'arte questa sera, esaltate, create, dipinte da Modrić, da Rabiot, da Diego Moreira, da Pulisic. Era un florilegio di tocchi. Chiaro l'atteggiamento del Frosinone, che non ha assillato i fuoriclasse del Milan con marcature strettissime e ha permesso al Milan di giostrare alla sua maniera".

LE PAROLE DI RUBEN AMORIM

"Belle sensazioni, ma non è solo il risultato: anche il discorso di continuità nel corso dei 90 minuti della partita, ma ora la testa alla prossima. È sempre così in questo club, pensare sempre alla prossima. Stasera l'abbiamo giocata bene, siamo stati intelligenti, coraggiosi e si è visto nel finale di partita. Eravamo stanchi, eppure il Frosinone continuava nelle sue transizioni, ma siamo riusciti a controllare bene. Avremmo potuto anche fare più gol, forse nella fase centrale del primo tempo abbiamo sofferto un pochino e dobbiamo migliorare nell'uno contro uno in fase difensiva, ma comunque sì, bella serata per noi stasera"