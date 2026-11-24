Pellegatti esulta: “Finalmente il gol di Ramos, Rabiot partita incredibile”
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Carlo Pellegatti ha commentato la larga vittoria del Milan ai danni del Frosinone
Nel suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha commentato la larga vittoria del Milan ai danni del Frosinone nell’ultima giornata di campionato. Di seguito un estratto delle sue parole.
"E dopo il gol dell'1-0 è arrivato il gol finalmente di Goncalo Ramos, che era lì in mezzo all'area, ancora Rabiot — Rabiot tre assist questo tardo pomeriggio, tre assist —: Rabiot ha giocato in una maniera incredibile, insieme a Modrić, Diego Moreira e Pulisic".
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