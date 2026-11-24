Sabatini: "Cardinale sta facendo il presidente alla Berlusconi. Se a gennaio investe, il Milan compete per lo scudetto"

È un Cardinale totalmente diverso rispetto al recente passato. Sandro Sabatini lo commenta così

Sandro Sabatini commenta il “nuovo” Cardinale. Il manager statunitense è sempre più presente e coinvolto nel mondo Milan: frequenta San Siro, è vicino a squadra e mister a Milanello e fa sognare i tifosi in vista del calciomercato. Questo l’intervento del giornalista a “Microfono aperto” su Radio Sportiva:

“Cardinale sta facendo il grande presidente. Quello che non ha fatto nei primi tre anni, standosene in America a non si sa bene fare che cosa e delegando tutto e guardando anche con grande diffidenza tutto il lavoro che veniva fatto a Milano. Adesso sta facendo il presidente alla Berlusconi. Presente, parla, incita, guida, spende anche. Promette di spendere, rispondendo alle esigenze tecniche dell'allenatore per il mercato di gennaio. Quindi è chiaro che è un altro Milan, stiamo vivendo un altro Milan”.

CARDINALE E IL MERCATO, SOGNO SCUDETTO MILAN

“Per tre anni abbiamo detto: "Ma Cardinale che fa?". In un certo senso anche noi giornalisti, opinionisti, non dico abbiamo appoggiato, ma giustificato le rimostranze dei tifosi che fino a un paio di mesi fa gridavano "Cardinale vattene". Ricordiamocelo. Allo stesso modo bisogna adesso dire che quello che si può rimproverare a Cardinale è di aver delegato per tre anni a persone delle quali tutto sommato non si fidava. Non è una cattiveria, è l'evidenza. Perché se si fosse fidato, per esempio, l'anno scorso a gennaio avrebbe comprato un centravanti richiesto dalla situazione, anziché prendere Füllkrug e altre operazioni un po' così. Ecco, in questo senso secondo me Cardinale sta facendo il grande presidente e vediamo se continuerà così. Perché poi un conto sono le parole, un conto poi sono i fatti. Cardinale ha detto che a gennaio interviene su questa squadra rispondendo ai bisogni dell'allenatore. Se prende un paio di giocatori sulle fasce e un'altra punta per rimpiazzare Gonçalo Ramos, il Milan lotta per lo Scudetto. Questo va detto”.