Verso Olympiacos-Milan: turno di riposo per Modric, spazio a Jashari dal 1'
Rispetto alle altre gare di Europa League, Ruben Amorim ha intenzione di fare molto meno turnover giovedì ad Atene contro l'Olympiacos e di puntare su diversi titolarissimi. Chi dovrebbe avere comunque un giorno di riposo è Luka Modric che dovrebbe rifiatare dopo aver giocato tutta la partita di campionato di domenica contro il Frosinone. Il croato, che tornerà poi titolare lunedì prossimo a Cagliari, sarà sostituito da Ardon Jashari, che è reduce dal suo primo gol in maglia rossonera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
Dopo il successo contro il Frosinone, Amorim ha parlato così Sky della trasferta di Atene: "La prima cosa che dirò è che dobbiamo vincere la partita: se non vinciamo, allora diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva. Poi penso che con queste caratteristiche, di Rabiot e di Pulisic di giocare tra le linee, quando loro non possono giocare dobbiamo giocare e impostare la partita in modo diverso: ma non è una scusa. Contro il Ferencváros ho detto le stesse cose: avremmo dovuto disputare una partita diversa e ottenere un risultato diverso, ma quello che sto provando a dire è che se non vinciamo la partita sarà davvero difficile e le cose si metteranno male per noi. Poi, allora, se usciamo dall'Europa League andiamo a giocare solo una volta a settimana e tanti giocatori non giocheranno abbastanza. Penso comunque che se invece rimaniamo in Europa possiamo giocare di più e continuare tutti a crescere. Inoltre se non ci qualifichiamo falliremo in un obiettivo importante: quindi ecco perché dobbiamo iniziare la partita in un modo diverso rispetto a Benfica e Ferencváros. Vedremo".
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