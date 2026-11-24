Verso Olympiacos-Milan: turno di riposo per Modric, spazio a Jashari dal 1'

Ruben Amorim si affiderà a diversi titolari giovedì in casa dell'Olympiacos, ma dovrebbe comunque far rifiatare Luka Modric

Rispetto alle altre gare di Europa League, Ruben Amorim ha intenzione di fare molto meno turnover giovedì ad Atene contro l'Olympiacos e di puntare su diversi titolarissimi. Chi dovrebbe avere comunque un giorno di riposo è Luka Modric che dovrebbe rifiatare dopo aver giocato tutta la partita di campionato di domenica contro il Frosinone. Il croato, che tornerà poi titolare lunedì prossimo a Cagliari, sarà sostituito da Ardon Jashari, che è reduce dal suo primo gol in maglia rossonera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Dopo il successo contro il Frosinone, Amorim ha parlato così Sky della trasferta di Atene: "La prima cosa che dirò è che dobbiamo vincere la partita: se non vinciamo, allora diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva. Poi penso che con queste caratteristiche, di Rabiot e di Pulisic di giocare tra le linee, quando loro non possono giocare dobbiamo giocare e impostare la partita in modo diverso: ma non è una scusa. Contro il Ferencváros ho detto le stesse cose: avremmo dovuto disputare una partita diversa e ottenere un risultato diverso, ma quello che sto provando a dire è che se non vinciamo la partita sarà davvero difficile e le cose si metteranno male per noi. Poi, allora, se usciamo dall'Europa League andiamo a giocare solo una volta a settimana e tanti giocatori non giocheranno abbastanza. Penso comunque che se invece rimaniamo in Europa possiamo giocare di più e continuare tutti a crescere. Inoltre se non ci qualifichiamo falliremo in un obiettivo importante: quindi ecco perché dobbiamo iniziare la partita in un modo diverso rispetto a Benfica e Ferencváros. Vedremo".