Futuro Endrick: il Real e Mourinho fanno muro, l'interesse di Milan e Roma e il retroscena sul Liverpool
In un video pubblicato sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato questi aggiornamenti sul futuro di Endrick: "In settimana, sono attese alcune delle figure più importanti dell'agenzia che rappresenta Endrick, ovvero Roc Nation, a Madrid per parlare con Endrick e si dovrà affrontare ovviamente il tema della sua situazione. Io vi ho già detto che José Mourinho continua ad insistere non solo in pubblico, anche in privato, per tenerlo. Il Milan è lì, Cardinale ci lavora da tempo, anche la Roma è su Endrick. Questa operazione, al momento, resta vincolata al Real Madrid. Però l'aggiornamento che vi do oggi è appunto questa visita degli agenti a Endrick. Bisogna parlare con il ragazzo e con la sua famiglia. Il papà Douglas è molto coinvolto anche nelle decisioni, così come la moglie di Endrick, si tratta anche di una questione familiare, quindi bisognerà capire la direzione da prendere. Ripeto che il Real Madrid, e soprattutto José Mourinho, intendono trattenere Endrick fino a fine stagione, poi c'è da capire se cambierà qualcosa da qui a fine dicembre.
Il Milan e la Roma vanno tenute lì perché l'interesse è veramente concreto e forte, ma poi tutto passa dal Real Madrid. E a proposito di visioni e strategie, capiremo presto anche se potranno entrare in gioco altre squadre. Vi faccio un esempio: negli ultimi giorni del mercato estivo, il Liverpool, prima di prendere Barcola, aveva valutato di aggiungere Endrick alla sua squadra e aveva parlato anche con gli agenti di Endrick, ma il Real Madrid non ha voluto saperne. Oggi i Reds sono stracompleti in attacco, dunque non credo che saranno tra i competitor di gennaio per Endrick, ma vedremo quale tipo di situazione si aprirà".
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