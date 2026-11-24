Futuro Endrick: il Real e Mourinho fanno muro, l'interesse di Milan e Roma e il retroscena sul Liverpool

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato alcuni aggiornamenti su Endrick, attaccante del Real Madrid che piace tanto anche al Milan

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato questi aggiornamenti sul futuro di Endrick: "In settimana, sono attese alcune delle figure più importanti dell'agenzia che rappresenta Endrick, ovvero Roc Nation, a Madrid per parlare con Endrick e si dovrà affrontare ovviamente il tema della sua situazione. Io vi ho già detto che José Mourinho continua ad insistere non solo in pubblico, anche in privato, per tenerlo. Il Milan è lì, Cardinale ci lavora da tempo, anche la Roma è su Endrick. Questa operazione, al momento, resta vincolata al Real Madrid. Però l'aggiornamento che vi do oggi è appunto questa visita degli agenti a Endrick. Bisogna parlare con il ragazzo e con la sua famiglia. Il papà Douglas è molto coinvolto anche nelle decisioni, così come la moglie di Endrick, si tratta anche di una questione familiare, quindi bisognerà capire la direzione da prendere. Ripeto che il Real Madrid, e soprattutto José Mourinho, intendono trattenere Endrick fino a fine stagione, poi c'è da capire se cambierà qualcosa da qui a fine dicembre.

Il Milan e la Roma vanno tenute lì perché l'interesse è veramente concreto e forte, ma poi tutto passa dal Real Madrid. E a proposito di visioni e strategie, capiremo presto anche se potranno entrare in gioco altre squadre. Vi faccio un esempio: negli ultimi giorni del mercato estivo, il Liverpool, prima di prendere Barcola, aveva valutato di aggiungere Endrick alla sua squadra e aveva parlato anche con gli agenti di Endrick, ma il Real Madrid non ha voluto saperne. Oggi i Reds sono stracompleti in attacco, dunque non credo che saranno tra i competitor di gennaio per Endrick, ma vedremo quale tipo di situazione si aprirà".