Salvio: "Dopo l'infortunio, Cisse non ha più velocità e agilità di Catanzaro. Forse è per questo che gioca prima punta"

Fabrizio Salvio, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Alphadjo Cisse, attaccante del Milan classe 2006.

Fabrizio Salvio, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Alphadjo Cisse, attaccante del Milan classe 2006: "A Verona e ancor di più a Catanzaro, ovvero su un palcoscenico mediatico assai più importante del precedente, Cisse aveva impressionato per velocità e agilità. Senza giri di parole, dopo l’infortunio quella velocità e quella agilità che gli consentivano di partire da fermo, dribblare stretto il difensore e volare poi sulla fascia (sinistra), non si sono più viste. In questo campionato ha tentato finora solo 16 dribbling, poco più di 3 a partita, e gliene sono riusciti solo 5, dunque 1 a partita: la percentuale di successo è di poco superiore al 31% (dati FotMob). Numeri che forse contribuiscono a spiegare l’avanzamento di Cisse a ridosso dell’area di rigore, e, d’altra parte, le sue stesse parole, più volte ripetute in questi mesi: "Non sono neanche a metà del mio potenziale". Chissà se Alpha si riferisca a una sua crescita generale dagli orizzonti ancora inesplorati o, più precisamente, proprio al recupero post infortunio.

Sammarco dice che "Cisse in campo vede cose che altri non vedono, con me giocava sotto età perché era avanti per intelligenza calcistica". Quel Cisse palla al piede volava, appunto, alla Kakà, per restare in ambito milanista e senza voler azzardare paragoni oggi irriverenti... ma domani chi lo sa. Per il bene del calcio italiano, auguriamoci che Alpha possa ritrovare lo spunto che lasciava a bocca aperta. Perché i gol sono tanto, ma forse, almeno nel suo caso, non tutto".