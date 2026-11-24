Tra i migliori colpi di Markus Krösche ci sono anche ex obiettivi del Milan

I 5 colpi più importanti di Markus Krösche

Markus Krösche si appresta a diventare il nuovo Head of Football del Milan. Nella giornata di ieri tutte le parti coinvolte in causa hanno raggiunto gli accordi necessari per permettere al dirigente tedesco di firmare con il club rossonero. Cresciuto al Lipsia, ma diventato grande all'Eintracht Francoforte, nel corso della sua carriera Markus Krösche ha messo a segno diverse, importanti, di mercato. Di seguito le più iconiche.

I MIGLIORI COLPI DI MARKUS KRÖSCHE

Randal Kolo Muani: preso a parametro zero dal Nantes e rivenduto al PSG per 95 milioni

Omar Marmoush: preso a parametro zero dal Wolfsburg e rivenduto al Manchester City per 75 milioni

Hugo Ekitiké: preso a circa 20 milioni dal PSG e rivenduto al Liverpool per quasi 100 milioni

Willian Pacho: preso a circa 13 milioni dal Royal Antwerp e rivenduto al PSG per 40 milioni

Nathaniel Brown: preso a circa 3,5-5,5 milioni dal Nürnberg e rivenduto al Bayern Monaco nell’estate 2026 per 50 milioni fissi + 5 milioni di bonus

Al Milan avrà una situazione generale differente: all'Eintracht ha comprato spesso per poi rivendere, dovendo muoversi all'interno di una situazione economica ristretta. In rossonero, soprattutto viste le mire ambiziose di Cardinale, salirà di livello, pur dovendo sottostare ovviamente a logiche di bilancio e dovendo tener conto dei paletti del Fair Play Finanziario UEFA.