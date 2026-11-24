Pastore: "Amorim furbo alla Spalletti: fa la faccia da funerale quando i risultati sono migliori"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando la crescita del Milan di Amorim.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando la crescita del Milan di Amorim: "La prima cosa che voglio dire è che il Milan è la squadra degli ultimi dieci anni con il maggior tasso di conversione tiri-gol, cioè ogni cinque tiri totali fa gol. È altissima, anche difficilmente sostenibile oltre le dodici partite, ma c'è un motivo: le partenze sprint. La squadra ha fatto due gol in ognuno dei primi tempi della prima mezz'ora nelle ultime tre partite — Inter, Genoa, Frosinone —, e aveva fatto due gol nella prima mezz'ora anche col Bologna, 2-1, e gol dopo cinque minuti a Udine. Quindi è una squadra che nelle ultime cinque partite ha sempre sbloccato il risultato entro dieci minuti".

LA FACCIA DI AMORIM

Secondo Pastore, però, c'è ancora del lavoro da fare: "E poi anche il fatto che è ancora migliorabile sotto la produzione offensiva. È quello che dice Amorim ogni partita: Ramos, 'è colpa nostra se non gli diamo i palloni'. E il vice-Ramos, non dico che sia inutile, ma è un problema secondario se non troviamo il modo di accompagnare più spesso questo giocatore. E domenica, nell'euforia generale del 5-1, Amorim ci ha tenuto a ricordare che in questo momento la Juve crea più occasioni del Milan, ma poi non le concretizza. Questo pensiero di Amorim che, con una certa furbizia — ho detto che è sempre molto sincero quando parla —, con la furbizia mette sempre, alla Spalletti, la faccia da funerale quando i risultati sono migliori, perché col derby era tutto abbastanza ingrugnito, ieri uguale, perché sa bene che l'euforia è un grande tranello e il Milan ci è un po' cascato anche quest'anno, perché è andato un po' avanti e indietro a inizio stagione. Invece adesso, in campionato soprattutto, sta tenendo la barra dritta".