Elezioni FIGC, Galliani in vantaggio su Malagò. Sarà decisivo il voto dei Dilettanti

Nella corsa alla presidenza della FIGC, ad oggi Adriano Galliani sembra essere in vantaggio su Giovanni Malagò. Sarà decisivo il voto dei Dilettanti

Manca sempre meno all’Assemblea elettiva per scegliere il nuovo presidente della FIGC. In corsa ci sono l'attuale commissario Giovanni Malagò e Adriano Galliani, con quest'ultimo che, secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, sarebbe ad oggi in vantaggio con il 42% totale delle preferenze mentre Malagò al momento raggiungerebbe solo il 28%.

Scrive il QS: "Secondo le prime indiscrezioni ad oggi Galliani (sponsorizzato da Beppe Marotta, che in molti vorrebbero sulla poltrona Figc fra due anni in alternativa proprio a Marani spinto dalle leghe di B e C) sarebbe in linea teorica avanti con il 42% totale delle preferenze mentre Malagò al momento raggiungerebbe solo il 28%. Nessuna certezza, semplici indicazioni di voto. Con la consapevolezza che decisiva sarà la scelta dei Dilettanti, il mondo delle società di provincia, dei campi da mantenere e degli spogliatoi da riscaldare. Un abbondante 30% di preferenze (la Lombardia dovrebbe confermare l’appoggio a Malagò dopo gli attriti con Abete) che finirà per avere un peso decisivo il 14 dicembre quando 273 delegati si presenteranno alle urne".