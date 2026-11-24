Adani cita Allegri per elogiare Amorim: "Non c'è calcio più distante! Dato di fatto"

Lele Adani, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol commentando la crescita del Milan di Amorim dopo la vittoria sul Frosinone.

Lele Adani, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol commentando la crescita del Milan di Amorim dopo la vittoria sul Frosinone: “La partenza di Amorim, al di là di due anni di Pioli, è la partenza migliore negli ultimi vent'anni come punti dopo dodici giornate, al di là di due anni fatti con Pioli. Quindi il Milan ha anche i punti, per dire, però soprattutto ha la credibilità della crescita e ha, secondo me, già la cultura del dominio. Non vuol dire che riesca a essere sempre dominante, stabile. Perché è un percorso lungo, sia nel capire certi movimenti di gioco sia nell'inculcare un credo che però Ruben Amorim non negozia mai, nemmeno quando respira: cioè, è molto credibile già da subito, e la cosa che credo sia più giusto mettere in rilievo oggi è questa".

LA LODE DI ADANI AL PIANO DEL MILAN

Adani ha elogiato la fiducia che la proprietà rossonera ha dato ad Amorim: "Il Milan — cioè la direzione sportiva, amministrativa, la presidenza, la proprietà del Milan — ha scelto Ruben Amorim per quello che sta facendo ora. Questo era l'obiettivo: l'obiettivo era scrostarsi totalmente da ciò che hanno visto l'anno scorso, togliere totalmente le poche radici che si erano piantate e che chiaramente hanno portato a un risultato molto negativo, che doveva essere diverso rispetto all'anno prima. Invece il Milan lo scorso anno, senza neanche disputare una coppa europea e potendosi allenare tutta la settimana, ha fallito l'obiettivo. Quindi, secondo me, sono tutti uniti, tutti allineati, e hanno appena cominciato partendo da un polo totalmente opposto, totalmente opposto. Non c'è cosa più distante tra il calcio di Ruben Amorim e quello di Massimiliano Allegri. Eppure, a parte due anni di Pioli, lo ribadisco, partenza migliore degli ultimi vent'anni. Dato di fatto".