Il Milan è la squadra in Serie A che risparmia più milioni grazie al Decreto Crescita

Transfermakt ha stilato una tabella con il risparmio in milioni di euro dei club di Serie A grazie ai calciatori che usufruiscono del Decreto Crescita.

Transfermakt.it ha stilato una tabella con il risparmio in milioni di euro dei club di Serie A grazie ai calciatori che usufruiscono del Decreto Crescita:

1. Milan: 9 calciatori – €17.55 milioni di euro

2. Juventus: 7 calciatori – €12.00 milioni di euro

3. Inter: 5 calciatori – €9.38 milioni di euro

4. Atalanta: 8 calciatori – €7.58 milioni di euro

5. Napoli: 5 calciatori – €7.08 milioni di euro

6. Roma: 2 calciatori – €3.96 milioni di euro

7. Sassuolo: 5 calciatori – €3.39 milioni di euro

8. Como: 2 calciatori – €3.24 milioni di euro

9. Torino: 4 calciatori – €3.19 milioni di euro

10. Bologna: 4 calciatori – €3.13 milioni di euro

I CALCIATORI DEL MILAN CON IL DECRETO CRESCITA

Con un lungo approfondimento i colleghi di TMW hanno analizzato quali sono i club di Serie A che usufruiscono del decreto crescita, entrando nello specifico facendo anche i nomi dei giocatori. Nel caso del Milan, sono 6 i calciatori che beneficiano di questo vantaggio.

Mike MAIGNAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2031

Samuel CHUKWUEZE - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028

Ruben LOFTUS-CHEEK - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2027

Christian PULISIC - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031

Fikayo TOMORI - 4,49 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2027

Alexis SAELEMAEKERS - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031

Yunus MUSAH - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028

Warren BONDO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029