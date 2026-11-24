Il Milan è la squadra in Serie A che risparmia più milioni grazie al Decreto Crescita
Transfermakt.it ha stilato una tabella con il risparmio in milioni di euro dei club di Serie A grazie ai calciatori che usufruiscono del Decreto Crescita:
1. Milan: 9 calciatori – €17.55 milioni di euro
2. Juventus: 7 calciatori – €12.00 milioni di euro
3. Inter: 5 calciatori – €9.38 milioni di euro
4. Atalanta: 8 calciatori – €7.58 milioni di euro
5. Napoli: 5 calciatori – €7.08 milioni di euro
6. Roma: 2 calciatori – €3.96 milioni di euro
7. Sassuolo: 5 calciatori – €3.39 milioni di euro
8. Como: 2 calciatori – €3.24 milioni di euro
9. Torino: 4 calciatori – €3.19 milioni di euro
10. Bologna: 4 calciatori – €3.13 milioni di euro
I CALCIATORI DEL MILAN CON IL DECRETO CRESCITA
Con un lungo approfondimento i colleghi di TMW hanno analizzato quali sono i club di Serie A che usufruiscono del decreto crescita, entrando nello specifico facendo anche i nomi dei giocatori. Nel caso del Milan, sono 6 i calciatori che beneficiano di questo vantaggio.
Mike MAIGNAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2031
Samuel CHUKWUEZE - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028
Ruben LOFTUS-CHEEK - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2027
Christian PULISIC - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031
Fikayo TOMORI - 4,49 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2027
Alexis SAELEMAEKERS - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031
Yunus MUSAH - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
Warren BONDO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029
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